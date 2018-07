Teliana sofre 'pneu', é atropelada por Ivanovic e cai em Miami

A brasileira Teliana Pereira não resistiu à superioridade da ex-número 1 do mundo Ana Ivanovic e foi eliminada na segunda rodada do Torneio de Miami nesta quinta-feira. Sem qualquer dificuldade, a sérvia venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu", com parciais de 6/3 e 6/0. Assim, avançou à terceira rodada da competição de nível Premier.

Teliana caiu em somente 1h01min de partida e sofreu mais uma derrota em uma temporada ruim para ela até o momento. A brasileira já tem sete resultados negativos em 2016 e venceu somente uma vez, justamente na estreia em Miami, quando passou pela compatriota Bia Haddad.

Apesar da derrota, o começo desta quinta não foi dos piores para Teliana. Se não conseguia confirmar o serviço no primeiro set e sofreu quatro quebras, atacou o saque da adversária e também aproveitou dois break points. Na hora da decisão, no entanto, a superioridade de Ivanovic falou melhor e a sérvia largou em vantagem.

Na segunda parcial, no entanto, a atual número 17 do mundo não encontrou qualquer dificuldade. Foram três quebras de serviço para Ivanovic, que sequer cedeu break points à brasileira 50.ª colocada do ranking da WTA.

Após passar por Teliana, Ivanovic já sabe quem vai encarar na terceira rodada em Miami. A sérvia terá pela frente a suíça Timea Bacsinszky, cabeça de chave número 19, que eliminou nesta quinta-feira a russa Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Em outra partida já encerrada do dia, a checa Petra Kvitova confirmou o favoritismo e passou pela norte-americana Irina Falconi. A cabeça de chave número 8 fez 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e agora espera sua adversária, que sai do duelo entre a russa Ekaterina Makarova e a ucraniana Lesia Tsurenko.