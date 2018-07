Teliana sofre 'pneu' e é eliminada por alemã na estreia em Nuremberg

A brasileira Teliana Pereira caiu na estreia do Torneio de Nuremberg nesta segunda-feira. Ela foi eliminada pela cabeça de chave número 3, a alemã Annika Beck, que passeou em quadra durante boa parte do confronto e venceu com tranquilidade por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4.

Número 81 do mundo, Teliana até teve bons momentos durante a partida, mas falhou na tentativa de atacar o saque da adversária. Foram três oportunidades de quebra para ela no primeiro set, mas Annika Beck conseguiu salvar todas. A alemã, por sua vez, aproveitou três de quatro break points a seu favor para fechar.

A segunda parcial foi atrasada por conta da chuva. Quando a partida recomeçou, Teliana melhorou o aproveitamento e conseguiu duas quebras em nove oportunidades, mas Beck se manteve superior. A 42.ª colocada do ranking voltou a ser precisa e confirmou todos os três break points que teve para passar pela brasileira.

Esta, aliás, foi somente a segunda vitória de Beck nos confrontos diante de Teliana, contra quatro triunfos da adversária. A brasileira aliás, tinha a alemã como verdadeira "freguesa" em 2016. Se venceu somente três das 16 partidas que disputou no ano, duas foram diante de Annika Beck: em Rabat e em Roma.

Mas quem levou a melhor nesta segunda foi a alemã, que agora terá pela frente nas oitavas de final a norte-americana Nicole Gibbs, número 72 do mundo, que derrotou a checa Kristyna Pliskova em dois sets: 6/4 e 6/3.

Em outras partidas já encerradas nesta segunda-feira pelo Torneio de Nuremberg, destaque para outra alemã, Anna-Lena Friedsam, sétima cabeça de chave, que passou pela sueca Johanna Larsson. Também avançaram as norte-americanas Varvara Lepchenko e Christina McHale, a eslovaca Polona Hercog e a holandesa Kiki Bertens.