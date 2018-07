Teliana supera batalha e avança na estreia em Bucareste

Desse tempo total, 3h03 de jogo foram disputadas na última terça, quando o jogo foi paralisado duas vezes. A partida foi interrompida inicialmente no terceiro set, quando Kucova liderava o placar por 2/1, por causa da chuva. As tenistas esperaram por duas horas para voltar à quadra. No entanto, só puderam disputar mais sete games, até o confronto ser paralisado novamente, desta vez por causa da falta de luz natural.

A terceira parcial foi interrompida em 5/5, com duas quebras de serviço para cada tenista. Na retomada, nesta quarta, cada uma perdeu o saque mais uma vez. A definição do confronto, então, ficou para o tie-break quando Teliana se deu melhor, avançando no Torneio de Bucareste, realizado em quadras de saibro.

Na segunda rodada, Teliana terá pela frente a romena Monica Niculescu, cabeça de chave número 3 e 41ª colocada no ranking, em duelo que valerá uma vaga nas quartas de final.

Também nesta quarta, a italiana Sara Errani, número 20 do mundo e principal candidata ao título do torneio romeno, avançou às quartas ao bater a israelense Shahar Peer, 121ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

A alemã Julia Goerges (57ª colocada) se garantiu nas oitavas de final ao vencer a russa Daria Kasatkina (7/6 e 6/4). Sua próxima adversária será a montenegrina Danka Kovinic.