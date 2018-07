Teliana supera Bia Haddad e fatura 1ª vitória da temporada

Em um incomum duelo brasileiro em chave principal da WTA, Teliana Pereira levou a melhor sobre a compatriota e amiga Beatriz Haddad Maia nesta terça-feira ao vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, na rodada de abertura do Torneio de Miami, de nível Premier.

Foi a primeira vitória da número 1 do Brasil nesta temporada. Teliana vinha de seis derrotas consecutivas, todas em estreias neste ano, sem vencer sequer um set. Agora ela se garantiu na segunda rodada de um dos maiores torneios do ano, abaixo apenas das competições de Grand Slam.

Já Bia Haddad, atual 264ª do ranking, fez o jogo mais importante de sua carreira até agora. Aos 19 anos, ela entrou na chave principal de Miami graças a um convite da organização. O sorteio definiu o confronto brasileiro logo na abertura da competição. Curiosamente, Teliana e Bia treinaram juntas nesta segunda, véspera do primeiro jogo entre elas no circuito profissional.

Nesta terça, elas fizeram um set inicial equilibrado, com uma quebra de saque para cada lado. Mas no tie-break Teliana fez valer sua maior experiência. Mais embalada, ela dominou a segunda parcial sem maiores dificuldades. Chegou a abrir 4/0 e levou o set sem perder o saque. Para tanto, contou com hesitações da rival, que cometeu nove duplas faltas na partida, finalizada após 1h35min.

Na segunda rodada, Teliana, 50ª do mundo, vai enfrentar a sérvia Ana Ivanovic. Será a estreia da ex-número 1 do mundo e atual 17ª do ranking, que folga na rodada de abertura por ser uma das cabeças de chave da competição norte-americana.

Ainda nesta terça, a checa Babora Strycova derrotou a alemã Anna-Lena Friedsam por 6/2 e 6/0 e se credenciou para o confronto com a também alemã Angelique Kerber, segunda cabeça de chave do torneio. Também venceram nesta terça a chinesa Shuai Zhang e a russa Darya Kasatkina.