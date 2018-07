Teliana terá tailandesa como primeira adversária em Roland Garros

PARIS - Prestes a disputar pela primeira vez a chave principal de Roland Garros, Teliana Pereira conheceu nesta sexta-feira sua adversária de estreia no saibro francês. A tenista número 1 do Brasil fará seu primeiro confronto na chave do Grand Slam contra a desconhecida tailandesa Luksika Kumkhum, de apenas 20 anos.

Será o primeiro confronto entre as duas tenistas, que nunca conquistaram títulos de nível WTA. Mais experiente, Teliana ocupa a 95ª posição do ranking e disputará a chave principal de um Grand Slam pela segunda vez - a primeira aconteceu no Aberto da Austrália deste ano. Ela será ainda a primeira brasileira em Paris desde 1990.

Se superar a rival da Tailândia, Teliana enfrentará na segunda rodada a vencedora do confronto entre a romena Sorana Cirstea e uma tenista do qualifying, ainda não definida. Na terceira rodada, um eventual duelo colocaria a brasileira diante da sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo.

Principal favorita ao título e atual campeã, Serena Williams também conheceu nesta sexta seu caminho em busca de mais uma final. Na estreia, a norte-americana vai encarar a local Alize Lim. Na sequência, ela deve duelar com a espanhola Garbiñe Muguruza, uma das surpresas da temporada. E, na terceira rodada, Serena poderá encarar a irmã Venus Williams.

Em sua trajetória rumo à decisão, Serena deve ter como principal desafio a russa Maria Sharapova em uma eventual quartas de final. Na semifinal, as adversárias podem ser a polonesa Agnieszka Radwanska e a alemã Angelique Kerber.

Sharapova, que foi campeã em Stuttgart e Madri neste giro pelo saibro, vai estrear contra uma tenista do qualifying. Depois, poderá cruzar com a australiana Samantha Stosur e a eslovaca Dominika Cibulkova, finalista do Aberto da Austrália.

Na outra metade da chave, as favoritas são a chinesa Na Li, campeã em Melbourne, e a checa Petra Kvitova. A tenista oriental estreará contra a local Kristina Mladenovic, enquanto Kvitova vai abrir sua chave contra a Casaque Zarina Diyas.