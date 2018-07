Teliana vence alemã de virada em estreia na Suécia

BASTAD - Um dia depois de atingir o melhor ranking da sua carreira, ao assumir a 105.ª colocação da WTA, a brasileira Teliana Pereira estreou com vitória no Torneio de Bastad, na Suécia, nesta terça-feira. Ela derrotou a alemã Dinah Pfizenmaier por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5, para se garantir na segunda rodada da competição realizada em quadras de saibro.

Essa foi a segunda vitória obtida por Teliana sobre a rival alemã, atual 102.ª tenista do mundo, que havia sido superada pela brasileira em outro duelo realizado neste ano, no Torneio de Bogotá, onde caiu por 6/3 e 6/2.

Desta vez, a tenista número 1 do Brasil teve mais dificuldades para bater a adversária no duelo que durou duas horas e cinco minutos. Pfizenmaier começou melhor a partida ao aproveitar as quatro chances de quebra de saque que teve no primeiro set, compensando assim os dois break points convertidos pela sua rival na parcial, fechada em 6/3.

A partir do segundo set, porém, Teliana iniciou uma forte reação. Ao aproveitar três de seis oportunidades de ganhar games no serviço da alemã, que só converteu um de três break points, ela empatou a partida ao fazer 6/2.

Já na derradeira parcial, a mais equilibrada do jogo, Teliana foi um pouco melhor ao converter três de quatro break points, enquanto a sua adversária obteve duas quebras en quatro chances. No fim, a brasileira triunfou ao fazer apenas quatro pontos a mais que sua rival (93 a 89) em todo jogo.

Com o triunfo suado, Teliana enfrentará na segunda rodada a espanhola Lourdes Dominguez Lino, quinta cabeça de chave, que em sua estreia arrasou a sua compatriota Anabel Medina Garrigues por 6/1 e 6/2.

A vitória desta terça também fez Teliana somar 30 pontos no ranking da WTA e se garantir provisoriamente no top 100 mundial. Ela ainda não assegurou lugar no grupo das 100 melhores do mundo pelo fato de que outras tenistas ainda poderão ultrapassá-la nesta semana.

Em outro jogo já encerrado nesta terça-feira em Bastad, a georgiana Anna Tatsivili venceu a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, e deverá encarar a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, na segunda rodada. A cabeça de chave número 1 da competição irá estrear nesta terça na competição contra a casaque Sesil Karatantcheva.