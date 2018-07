Teliana vence austríaca e avança no Torneio de Bogotá Após vencer suas três partidas no qualificatório, Teliana Pereira estreou com vitória na chave principal do Torneio de Bogotá, na Colômbia, nesta terça-feira. A número 1 do Brasil superou a austríaca Yvonne Meusburger por duplo 6/3, com uma grande virada no segundo set.