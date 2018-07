Teliana vence de virada em estreia no qualifying do Aberto da Austrália

Teliana Pereira sofreu, mas passou pela primeira rodada do qualifying para a chave principal do Aberto da Austrália. A tenista número 1 do Brasil venceu a búlgara Elitsa Kostova, atual 207ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, após 2 horas e 16 minutos do confronto encerrado na madrugada desta quinta-feira, em Melbourne.

Com o triunfo, Teliana se credenciou para enfrentar na próxima fase do qualificatório do primeiro Grand Slam do ano a russa Ekaterina Bychkova, 155ª da WTA, que nesta primeira rodada superou a australiana Sara Tomic, irmã de Bernard Tomic e convidada pela organização, por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (4/7) e 6/1.

Cabeça de chave número 5 do qualifying e atual 112ª tenista do mundo, Teliana não começou bem a partida diante de Kostova. Sem conseguir ameaçar o saque de sua adversária por nenhuma vez no primeiro set, ela viu a búlgara converter dois de quatro break points e fechar a primeira parcial em 6/3.

Já no segundo set, Kostova voltou a conseguir duas quebras de saque, mas a brasileira foi feliz em três de cinco oportunidades de ganhar games no serviço da búlgara para fazer 6/4 e empatar o confronto.

No terceiro e decisivo set, Teliana sofreu um pouco de novo, pois salvou cinco break points cedidos para a adversária. Entretanto, ao aproveitar duas de sete chances de quebrar o saque da rival, liquidou o duelo em 6/2.