Teliana vence em estreia nas duplas em Palermo

Nas quartas de final, a brasileira e a colombiana terão pela frente as irmãs checas Karolina e Kristyna Pliskova. Elas eliminaram nesta quarta a eslovaca Janette Husarova e a espanhola Silvia Soler-Espinosa.

Na chave de simples, a favorita Sara Errani garantiu seu lugar nas quartas de final ao derrotar a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Em busca do segundo título no torneio italiano, a tenista da casa vai duelar agora com a espanhola Silvia Soler-Espinosa.

Soler-Espinosa avançou em razão do abandono da croata Mirjana Lucic-Baroni no segundo set da partida. A espanhola liderava o placar por 6/2 e 1/0 quando a rival desistiu do jogo. Ainda nesta quarta a também espanhola Anabel Medina Garrigues, dona de cinco títulos em Palermo, foi eliminada pela alemã Dinah Pfizenmaier por duplo 6/1.

Completando a rodada do dia, a checa Renata Voracova derrotou a local Corinna Dentoni por 7/5 e 6/1, enquanto a francesa Kristina Mladenovic venceu a portuguesa Maria João Koehler por 6/1 e 7/6 (7/5).

HUNGRIA - No Torneio de Budapeste, as principais cabeças de chave avançaram às quartas de final. A romena Simona Halep, terceira pré-classificada, bateu a local Agnes Bukta por duplo 6/1, enquanto a alemã Annika Beck, quarta cabeça de chave, superou a checa Lucie Hradecka por duplo 6/3.

Já a espanhola Maria Teresa Torro, sétima pré-classificada, foi eliminada pela local Timea Babos por 1/6, 6/4 e 7/6 (7/4). E a sueca Johanna Larsson (5ª) caiu diante da austríaca Yvonne Meusburger por 3/6, 6/4 e 6/4.