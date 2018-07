Teliana vence japonesa na estreia no Torneio de Tianjin Teliana Pereira abriu com vitória a sua participação no Torneio de Tianjin, na China, disputado em quadras duras. Nesta segunda-feira, a brasileira, a sexta cabeça de chave da competição, derrotou a japonesa Nao Hibino, 78ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 27 minutos.