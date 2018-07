Teliana vence mais uma e avança no Torneio de Cali A brasileira Teliana Pereira venceu mais uma no Torneio de Cali, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final ao impor grande virada sobre a canadense Sharon Fichman. A número 1 do Brasil levou um "pneu" no set inicial, mas reverteu o placar e fechou a partida com parciais de 0/6, 6/3 e 6/2.