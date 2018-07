Teliana vence mais uma no qualifying de Marrakesh e amplia invencibilidade A brasileira Teliana Pereira definitivamente atravessa a melhor fase de sua carreira. Depois de vencer o Torneio ITF de Medellín e conquistar o título em Bogotá, pela WTA, a tenista alcançou sua 12.ª vitória seguida neste domingo. Ela passou com facilidade pela russa Marina Melnikova pelo qualifying do Torneio de Marrakesh, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.