Teliana vence romena e vai à semifinal do Rio Open

RIO - Única brasileira ainda em ação na chave feminina do Rio Open, Teliana Pereira venceu a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, na tarde desta sexta-feira, e garantiu vaga da semifinal do mais importante torneio de tênis realizado no Brasil na atualidade.

Com o novo triunfo na capital fluminense, a tenista número 1 do País e atual 98ª colocada do ranking da WTA se credenciou para enfrentar Klara Zakopalova, principal cabeça de chave da competição, em jogo que valerá um lugar na decisão. Hoje na condição de 35ª tenista do mundo, a checa também avançou às semifinais nesta sexta ao passar pela polonesa Katarzyna Piter com parciais de 6/4 e 6/0.

Embora tenha pela frente uma rival que defenderá favoritismo na luta por um lugar na decisão, Teliana chegará embalada e confiante à semifinal, pois ainda não perdeu sets neste Rio Open e deverá contar com forte apoio da torcida neste duelo. Será também a primeira vez que a brasileira enfrentará Zakopalova.

Para seguir em frente na competição, a tenista pernambucana levou a melhor no primeiro set do duelo desta sexta ao confirmar todos os seus saques e ao aproveitar a única chance de quebrar o serviço da adversária para fazer 6/4.

Já a segunda parcial foi marcada pela instabilidade das duas tenistas no saque. A romena chegou a converter dois break points e ficar duas vezes com uma quebra à frente de Teliana, mas a brasileira devolveu as duas quebras e a romena acabou sucumbindo diante da tenista da casa quando sacava pressionada em desvantagem de 5/4.

Outra tenista que assegurou vaga nas semifinais em jogo já encerrado nesta sexta no Rio Open foi a japonesa Kurumi Nara. Quinta cabeça de chave, ela contou com a desistência da espanhola Lourdes Dominguez Lino quando vencia o segundo set por 2 a 0, depois de ter fechado a primeira parcial em 7/6 (7/5).

A adversária da tenista oriental na semifinal será a vencedora da partida entre a argentina Paula Ormaechea e a italiana Nastassja Burnett, programada para ser encerrada também nesta sexta-feira.