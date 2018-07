Teliana vence suíça e mantém Brasil vivo na Fed Cup

CATANDUVA - Teliana Pereira manteve o Brasil vivo na disputa dos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup de Tênis na tarde deste domingo. Muito diferente do último sábado, quando esteve irreconhecível na derrota para Timea Bacsinszky, a brasileira derrotou Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, garantindo o primeiro ponto para o País na série melhor de cinco.

A situação brasileira, no entanto, segue complicada, já que a Suíça lidera por 2 a 1 e precisa apenas de uma vitória nas próximas duas partidas programadas para este domingo para avançar. Mais tarde, Paula Gonçalves enfrenta Timea Bacsinszky. Se for necessário, o desempate sairá no jogo de duplas.

Ao contrário do último sábado, quando não conseguiu encaixar o primeiro serviço, Teliana se mostrou mais tranquila neste domingo. Apoiada pela torcida de Catanduva, no interior de São Paulo, a brasileira, número 92 do mundo, passou pela 91.ª do ranking demonstrando muita paciência nos momentos decisivos.

Ainda assim, Teliana admitiu que não fez uma grande partida. "Jogo assim não é só bater na bola, envolve você jogando pelo País, então é complicado. Ontem (sábado) fui irreconhecível, hoje fui muito melhor. Não joguei bem, mas o que importa é a superação. Saio feliz, ciente de que tenho que melhorar, mas contente pelo ponto. Ontem acertei poucos saques, hoje tentei jogar mais com o primeiro serviço, sabia que faria diferença", disse, em entrevista ao Sportv.