Teliana vence três games, mas é arrasada por Serena em Paris

A brasileira Teliana Pereira fez o que pôde nesta quinta-feira, mas não teria como fazer frente à norte-americana Serena Williams. Diante de uma das melhores tenistas de todos os tempos, a número 81 do mundo foi atropelada por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e caiu na segunda rodada de Roland Garros.

Em seu primeiro confronto da carreira contra Serena, Teliana pode se orgulhar de ter vencido três games e quebrado o serviço da adversária em uma oportunidade, mas foi só. A norte-americana exibiu toda sua superioridade física e técnica e passeou em quadra sem maiores dificuldades.

Com a queda na segunda rodada, Teliana iguala suas duas melhores campanhas em Roland Garros, justamente nos últimos dois anos, quando também passou da estreia mas caiu logo na sequência. A brasileira, no entanto, vive temporada complicada e venceu somente quatro vezes em 19 jogos disputados em 2016.

Nesta quinta, parecia que Serena resolveria a partida com ainda mais facilidade, já que em cerca de 10 minutos abriu 3 a 0 no placar. Teliana foi quebrada mais uma vez antes de devolver e ganhar um game no saque da norte-americana, mas só para ser novamente quebrada na sequência e perder o primeiro set.

No segundo, a história foi a mesma. Serena começou a todo vapor e arrancou com uma quebra logo de início. Teliana voltou a ganhar um game em seu serviço, mas a partir daí foi atropelada.

Foram 30 bolas vencedoras para Serena contra somente seis de Teliana ao longo do confronto. Com a queda da brasileira, o País não tem mais representantes nos torneios de simples de Roland Garros, uma vez que Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci perderam na estreia entre os homens.

Com o triunfo, Serena agora espera para conhecer sua adversária na terceira rodada do Grand Slam francês. Ela encarará a vencedora da partida entre a húngara Timea Babos e a francesa Kristina Mladenovic.

OUTROS RESULTADOS

Outra das principais favoritas que se deu bem nesta quinta foi a suíça Timea Bacsinszky. A oitava cabeça de chave da competição passou por 2 sets a 0 pela canadense Eugenie Bouchard, com duplo 6/4. Agora, enfrenta Pauline Parmentier, que eliminou Irina Falconi em dois sets:6/3 e 6/1.

Já a 12.ª cabeça de chave, a espanhola Carla Suárez Navarro, atropelou Qiang Wang em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/3, e agora enfrentará outra favorita, a 22.ª, Dominika Cibulkova, que eliminou Ana Konjuh por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/0.

Ex-número 1 do mundo, a sérvia Ana Ivanovic, cabeça de chave número 14, bateu a japonesa Kurumi Nara por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Outras tenistas que avançaram nesta quinta foram: Karin Knapp, Yulia Putintseva, Kiki Bertens e Daria Kasatkina.