Teliana viaja aos EUA empolgada por estreia em Indian Wells e Miami

A brasileira Teliana Pereira evoluiu nos últimos meses, subiu no ranking da WTA e será recompensada nos próximos dias, com a participação em dois dos mais tradicionais torneios do circuito. Pela primeira vez na carreira, a tenista número 49 do mundo estará na chave principal em Indian Wells e Miami.

"Tive duas semanas para me preparar e consegui treinar e trabalhar bastante a parte física. Treinei também muito a profundidade das bolas e o saque", declarou. "Estou bem animada para jogar esses torneios. É a primeira vez que vou jogar na chave, tanto em Indian Wells, quanto em Miami."

Teliana embarcou no sábado para os Estados Unidos. Em 2013 e 2014, ela já esteve em Indian Wells e Miami, mas não passou pelo qualifying. Agora, diante das principais tenistas do mundo, ela nem se preocupa com os resultados, apenas com seu próprio desempenho.

"O principal para mim é sair jogando bem e continuar evoluindo no piso duro. Não estou nem pensando em resultados, mas seria bom, como um primeiro passo, começar ganhando uma rodada para quebrar o gelo da quadra rápida", comentou.