Teliana volta a surpreender e vai à semi em Bogotá Cada vez mais embalada no Torneio de Bogotá, Teliana Pereira fez mais uma vítima nesta sexta-feira e avançou à semifinal. A número 1 do Brasil cedeu apenas três games e arrasou Mandy Minella, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h08min de partida.