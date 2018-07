Tênis: Brasil enfrentará a Rússia na repescagem da Copa Davis

LONDRES - Depois de vencer o Uruguai no último final de semana, o Brasil enfrentará a equipe da Rússia na repescagem da Copa Davis em busca de uma vaga no Grupo Mundial em 2012. A disputa acontecerá em solo russo, entre os dias 16 e 18 de setembro. O confronto inédito foi decidido por sorteio nesta quarta-feira.

A definição não favoreceu os brasileiros, que esperavam jogar em casa. Contra seis dos oito possíveis rivais, o Brasil atuaria como mandante. Somente contra Rússia e Israel a sede do duelo seria definida por sorteio. A Rússia tem dez dias para definir o local e o tipo de piso que receberá a disputa.

Em compensação, a equipe liderada pelo capitão João Zwetsch escapou de um confronto com a forte República Checa ou com a Suíça de Roger Federer. Nos dois casos, o Brasil jogaria diante de sua torcida.

Em setembro, os brasileiros terão pela frente um adversário que teve grande participação na Davis nos últimos anos, com dois títulos (2002 e 2006) e três vice-campeonatos, um deles em 2007. No entanto, os russos decepcionaram neste ano ao cairem logo na primeira rodada do Grupo Mundial, diante da Suécia, por 3 a 2.

Na ocasião, a Rússia não contou com seus principais tenistas, Mikhail Youzhny e Nikolay Davydenko. O primeiro, 17.º do ranking, tem crescido nesta temporada e deverá ser o adversário mais perigoso para os brasileiros. Davydenko, por outro lado, decepcionou neste primeiro semestre e ocupa atualmente a 29.ª posição da lista da ATP.

Se os dois vierem a se ausentar da Davis novamente, a equipe russa deverá repetir a formação que foi derrotada pela Suécia, com Igor Kunitsyn, Igor Andreev, Teymuraz Gabashvili e o veterano Dmitry Tursunov.

Os outros duelos da repescagem são: Romênia x República Checa, Israel x Canadá, África do Sul x Croácia, Chile x Itália, Japão x Índia, Bélgica x Áustria e Austrália x Suíça.