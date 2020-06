Tênis vai apontar classificados para Tóquio-2020 após Roland Garros de 2021

O ranking do tênis após a disputa do torneio de Roland Garros, em 2021, vai determinar os atletas classificados para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pela Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

O torneio de Roland Garros do próximo ano terminará em 6 de junho, de modo que as classificações WTA e ATP de 7 de junho vai determinar os participantes da Olimpíada, a ser disputada de 23 de julho a 8 de agosto.

As regras de classificação foram mantidas da mesma forma que seriam feitas este ano, antes da pandemia do coronavírus. Além da pontuação nos rankings da ATP (masculino) e WTA (feminino), serão levados em conta as participações na Fed Cup ou Copa Davis.

Por causa da pandemia da covid-19, os Jogos Olímpicos foram adiados por um ano e serão disputados em julho de 2021. Já o Aberto da França de 2020 acabou foi adiado e agora está programado para começar em setembro.

Para o evento paraolímpico de tênis em cadeira de rodas, a ITF informou que todos os atletas classificados em 2020 permanecerão com as vagas no próximo ano.