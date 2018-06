Tenista alemã derruba atual campeã e fatura título em Mallorca

Aos 30 anos, a tenista alemã Tatjana Maria conquistou neste domingo seu primeiro título de nível WTA na carreira. A experiente atleta, que tem uma filha de quatro anos, levantou o troféu do Torneio de Mallorca, na Espanha, ao vencer na final a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h35min.

+ Melo e Kubot faturam bicampeonato em Halle e quebram jejum antes de Wimbledon

+ Coric bate Federer, leva título em Halle e tira suíço da ponta do ranking mundial

Maria conquistou o título logo em sua primeira final de nível WTA. Para tanto, derrubou a terceira cabeça de chave da competição e atual 20ª do mundo. Sevastova era também a atual campeã do torneio espanhol, disputado em grama, preparatório para Wimbledon.

Atual 79ª do ranking, Tatjana Maria oscilou no serviço no set inicial. Salvou cinco break points. Mas, ao contrário da rival, obteve uma quebra em cinco chances. Foi o suficiente para abrir vantagem no placar.

No segundo set, a alemã e a rival se alternaram no placar, com seguidas quebras de saque. Maria perdeu o saque por duas vezes. Porém, obteve três quebras sobre a oponente e buscou a vitória ainda no segundo set.

"Foi incrível o apoio que recebi dos torcedores alemães que estavam aqui desde o primeiro dia", comemorou a nova campeã de Mallorca. "Foi uma grande competição, num lugar muito legal. Eu realmente curti cada dia, estou feliz por ter vencido aqui", celebrou a tenista, que dará um salto no ranking, para a 48ª colocação da lista da WTA.