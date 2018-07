Tenista alemão Nicolas Kiefer anuncia aposentadoria

Kiefer, de 33 anos, conquistou uma medalha de prata no torneio de duplas da Olimpíada de 2004 e conquistou o último de seus títulos da ATP em 2000, ano em que ele conseguiu a posição mais alta no ranking mundial, quarto colocado.

"No início do ano novo, você costuma estabelecer metas para si próprio e eu atingi a minha no dia 11 de agosto do ano que está acabando", disse Kiefer em seu site na Internet (nicolaskiefer.de).

"Com o nascimento de nossa filha Mabelle Emillienne, meu grande desejo foi realizado. De agora em diante eu gostaria de acompanhar e moldar esta nova vida."

"Assim, depois de pensar profundamente, decidi encerrar minha carreira de tenista profissional."

Parecia que Kiefer seguiria os passos de seu compatriota Boris Becker, seis vencedor de torneios Grand Slam, quando conquistou os títulos do Aberto da Austrália e do US Open como juvenil em 1995.

Mas assim como muitos outros juvenis, ele não conseguiu transformar esse sucesso no circuito profissional e nunca conseguiu chegar a um final de Grand Slam.

Após chegar à final do Masters de Toronto em 2008, Kiefer passou a sofrer com uma lesão no pulso e, como resultado, seu ranking despencou para 722o do mundo.