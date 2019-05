Tenista americana Nicole Gibbs anuncia que está com câncer

O mundo do tênis foi surpreendido na noite de segunda-feira com a revelação de um câncer da norte-americana Nicole Gibbs, de 26 anos, que atualmente ocupa a 116.ª colocação do ranking da WTA. Em suas redes sociais, a tenista anunciou que tem um tumor nas glândulas salivares e que, por isso, não poderá participar da próxima edição de Roland Garros, Grand Slam em Paris que será realizado de 26 de maio a 9 de junho.

"Não vou voltar a jogar no saibro nesta temporada e não estarei em Roland Garros", explicou Gibbs em sua conta no Twitter. "Há um mês fui ao dentista por causa de um caroço no palato e a biópsia revelou que eu sofria de uma estranha forma de câncer das glândulas salivares", prosseguiu.

A tenista norte-americana revelou ainda que será submetida a uma intervenção cirúrgica nesta sexta-feira e espera voltar ao circuito profissional em Wimbledon, Grand Slam em quadras de grama em Londres, de 1.° a 14 de julho. "Meu cirurgião tem confiança em que a intervenção cirúrgica seja suficiente para solucionar o problema", explicou.

Gibbs conseguiu a sua melhor classificação no ranking mundial em 2016, quando em julho estava na 68.ª posição. A norte-americana nunca foi campeã de um torneio da WTA.