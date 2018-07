Tenista Andy Murray troca de fornecedor de material esportivo

Dono de dois títulos dos torneios do Grand Slam, Andy Murray trocou de fornecedor de material esportivo. Nesta terça-feira, a fabricante norte-americana Under Armour anunciou que assinou um contrato válido pelos próximos quatro anos com o tenista britânico.

Os detalhes financeiros do contrato não foram revelados por Murray e pela Under Armour. Porém, de acordo com informações da imprensa britânica, o tenista vai receber US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 67 milhões) pelo contrato.

Antes do acordo com a Under Armour, Murray utilizava material esportivo fornecido pela Adidas. Antes, no início da sua carreira, vestia roupas da Fred Perry. Murray foi campeão de Wimbledon em 2013 e do US Open em 2012. O britânico ocupa atualmente a sexta colocação no ranking da ATP.

Além de Murray, a Under Armour também patrocina o Tottenham, os atletas Lindsey Vonn, Tom Brady, Stephen Curry e Sloane Stephens. Além disso, no início de dezembro, fechou um acordo para fornecer os uniformes do São Paulo a partir de abril de 2015.