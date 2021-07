Australiano Nick Kyrgios anuncia que não vai disputar os Jogos de Tóquio

O tenista australiano Nick Kyrgios anunciou, nesta sexta-feira, que não vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio por causa das restrições que impediram a presença de público e também por causa de uma lesão, que o fez abandonar a disputa do Torneio de Wimbledon.

Kyrgios, de 26 anos, que alcançou a terceira rodada no tradicional Grand Slam londrino, mas teve de se retirar por causa de uma contusão abdominal, teria a oportunidade de representar a Austrália pela primeira vez em sua carreira.

"Trata-se de uma decisão tomada após muita reflexão. É um sonho poder representar a Austrália nos Jogos Olímpicos e sei que talvez não tenha uma outra oportunidade, mas também sei que não é do meu gosto atuar em um estádio sem público. Também não gostaria de tirar a chance de um outro tenista australiano que está bem fisicamente", disse Kyrgios por intermédio de um comunicado.

Por causa da pandemia, Kyrgios competiu apenas no Aberto da Austrália, em fevereiro, e depois em Wimbledon. O atleta vai voltar a jogar nas próximas semanas quando terão início os torneios em quadras duras nos Estados Unidos, que servirão de preparação para o US Open, último Grand Slam do ano, a ser disputado em Nova York.

Atual número 60 do mundo, Kyrgios já foi 13º e tem como resultados mais expressivos as quartas de final em Wimbledon (2014) e em Roland Garros (2015). Ele soma seis títulos e já acumulou mais de US$ 8,7 milhões (R$ 45,7 milhões), com 153 vitórias e 90 derrotas.