Tenista brasileira de 17 anos recebe convite para jogar Rio Open

RIO - A organização do Rio Open confirmou nesta quinta-feira o convite para a brasileira Bia Haddad disputar a chave principal do torneio, que acontecerá de 15 a 23 de fevereiro, no Rio. Assim, o Brasil terá duas tenistas na chave feminina, já que Teliana Pereira tinha se classificado pela boa posição que possui no ranking - no masculino, Thomaz Bellucci, Bruno Soares e Marcelo Melo estão garantidos.

Com premiação de US$ 1,3 milhão no masculino e US$ 250 mil no feminino, o Rio Open terá sua primeira edição neste ano, tornando-se o principal torneio de tênis no Brasil. Entre os maiores destaques da disputa estão o espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, e a checa Klara Zakopalova, que ocupa atualmente a 34.ª colocação do ranking.

Número 92 do mundo, Teliana Pereira é hoje a principal tenista do Brasil e esperança de bom resultado no Rio Open. Já Bia Haddad, de apenas 17 anos, desponta como uma revelação. Ela ocupa atualmente a 291.ª colocação no ranking, mas chegou ao 265.º lugar em julho do ano passado. Agora, terá a chance de jogar um torneio de alto nível, com o apoio da torcida brasileira.

"Estou super feliz e empolgada com a participação neste grande evento dentro do meu País", afirmou Bia Haddad, que disputará o seu primeiro torneio depois de sofrer uma cirurgia na coluna no ano passado. "Quero chegar forte e aproveitar o máximo essa oportunidade, principalmente neste momento em que estou voltando a competir."