Tenista brasileiro conquista Challenger de Bogotá

O brasileiro João Souza não se importou com o favoritismo do colombiano Alejandro Falla nesta segunda-feira para conquistar o Challenger de Bogotá, seu primeiro título deste nível na carreira. Após duas interrupções da final por causa da chuva, Souza se impôs sobre o primeiro cabeça de chave do torneio e conseguiu a virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.

A decisão no saibro colombiano teve início ainda no domingo. Quando o brasileiro perdia por 4/3, depois de já ter se recuperado da vantagem de 3/0 aberta por Falla, o jogo foi paralisado. Nesta segunda, a partida foi retomada e o tenista local confirmou a vitória no primeiro set. Mas o confronto voltou a ser interrompido quando Souza vencia a segunda parcial por 5/4.

Número 5 do Brasil e 135 do mundo, Souza não se abalou com as seguidas paralisações nem com a troca do local do jogo, que foi necessária por causa da insistente chuva em Bogotá. Já na quadra coberta do Club América, o brasileiro quebrou o serviço de Falla e empatou a partida, partindo embalado para sacramentar a vitória sobre o 60.º colocado da ATP no terceiro set.

Com o título, Souza deve ganhar cerca de dez posições no ranking mundial, a ser divulgado na próxima segunda-feira. Além disso, ele tem chances de melhorar ainda mais a sua colocação nesta semana, quando disputa o Challenger de Pereira, também na Colômbia e no saibro.