Tenista Caroline Wozniacki se arrisca nas ondas em Dubai. Veja fotos

DUBAI - A tenista Caroline Wozniacki aproveitou o fim do WTA de Dubai, nos Emirados Árabes, para curtir momentos de lazer e relaxar. A dinamarquesa, que caiu nas quartas de final, foi até o Parque Aquático Wild Wadi e brincou nas ondas artificiais com uma prancha sob o sol escaldante.

Ela, que tinha sido campeã da competição em 2011, havia sido derrotada pela polonesa Agnieszka Radwans e ficou fora da semifinal. Mesmo assim alcançou o 10º lugar no ranking divulgado nesta segunda. Como embaixadora do Dubai Duty Free, foi até o parque aquático e posou para fotos. Sempre sorridente, ela estava acompanhada do namorada, o golfista Rory McIlrou.