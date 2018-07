Tenista checa de 17 anos derrota estoniana e fatura torneio suíço da WTA

Depois de furar o qualifying e surpreender uma série de adversárias em sua campanha na chave principal, entre elas a sua compatriota Barbora Strycova, número 18 do ranking mundial, a adolescente Marketa Vondrousova, de apenas 17 anos, conquistou neste domingo o título do Torneio de Biel, na Suíça.

Ela ficou com a taça do evento suíço da WTA realizado em quadras duras e cobertas ao derrotar na decisão a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), consagrando uma improvável campanha rumo ao título.

Vondrousova ocupa apenas a 233ª posição do ranking mundial e superou na decisão uma adversária que figura no Top 100 como atual 99ª colocada da WTA. Para isso, a adolescente aproveitou duas de sete chances de quebrar o saque de Kontaveit, que só conseguiu converter um dos nada mais do que 14 break points cedidos pela sua adversária. Até por isso, a estoniana acabou se vendo obrigada a disputar o tie-break no qual acabou sucumbindo diante da checa.

O título deste domingo também tornou Vondrousova como a mais jovem campeã de um torneio da WTA nesta temporada. Ela superou o feito obtido na semana passada pela Daria Kasatkina, que conquistou o título do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, com apenas 19 anos de idade.

A última tenista que havia faturado um título da WTA com 17 anos foi a croata Ana Konjuh, que com esta idade ganhou o Torneio de Nottingham em junho de 2015.