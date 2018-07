Tenista checo avança e será rival de Djokovic em Miami Principal favorito ao título do Masters 1000 de Miami, o tenista sérvio Novak Djokovic conheceu nesta quarta-feira o seu adversário de estreia no torneio nos Estados Unidos. Será o checo Lukas Rosol, apenas o 64º colocado do ranking mundial, que avançou com vitória sobre o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.