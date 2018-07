Tenista Christian Lindell troca Suécia pelo Brasil

Christian Lindell treinava na Suécia e defendeu aquele país até o início deste ano. Após se destacar disputando torneios de nível Challenger e Future em 2010, foi convidado a representar o Brasil e ingressar no Projeto Olímpico Rio-2016. O imbróglio, dificultado pela Federação Sueca, só chegou ao fim nesta quarta-feira.

"Agora sim é oficial. A partir dessa semana eu volto a jogar pelo Brasil. Foi uma decisão muito difícil a ser tomada, mas estou muito feliz em poder voltar a defender o Brasil, o país onde moro e minha família vive. Me sinto muito mais brasileiro", comemorou Lindell, no Twitter.

Aos 20 anos, Christian Lindell é considerado pela CBT como "um dos jovens talentosos do tênis brasileiro". Ele teve seu melhor ranking da carreira no ano passado, quando chegou a ser o 288.º do mundo. Nos últimos meses, durante as negociações entre Suécia e Brasil, seu desempenho caiu. Agora ele é o 458.º do ranking.

"Ele já vem participando do Projeto Olímpico e agora, a partir de sexta-feira, vai treinar no Itamirim Tênis Clube, uma das nossas bases, junto ao Patricio Arnold e ao Marcos Daniel. A vinda dele é muito importante, estamos trabalhando vários jogadores ainda. Com esse período de indefinição, ele caiu muito no ranking. Vamos fazer um trabalho para recuperar isso rápido", comenta o presidente da CBT, Jorge Lacerda.