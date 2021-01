Tenista com quatro dedos em cada mão supera limitações físicas e jogará o Aberto da Austrália

A tenista britânica Francesca 'Fran' Jones, que nasceu com quatro dedos em cada mão, estará a partir de 8 de fevereiro no Aberto da Austrália, seu primeiro torneio Grand Slam na carreira, depois de vencer a chinesa Lu Jia-jing na última rodada de classificação. Fran Jones, de 20 anos, foi afetada por uma anomalia do desenvolvimento embrionário e tem só oito dedos nas mãos e sete nos pés.

"Minha síndrome é muito rara. É complicado porque há muitos sintomas. Os meus são que tenho três dedos no pé direito, quatro no esquerdo e quatro em cada mão", explicou a jovem tenista em entrevista publicada no site da Federação Internacional de Tênis (ITF). "Os médicos me disseram que eu não poderia jogar tênis. E minha reação foi: 'Já que você disse isso, vou provar que estão errados.'"

Até agora, Fran Jones, que tem a ambição de "se tornar um grande nome no esporte", havia fracassado duas vezes na primeira rodada das classificatórias de Wimbledon, em 2018 e em 2019. Ela, inclusive, diz que aquelas duas participações foram os momentos mais importantes de sua vida. "Ouvir as pessoas gritarem seu nome é o melhor. Sentir-se apoiada”, destaca.

A doença genética que ela tem é uma forma de ectrodactilia, que se caracteriza por uma malformação dos membros, e gera "um grande problema de equilíbrio". "Quando você tem menos dedos, fica mais difícil colocar peso nos pés", explica, especificando que por causa dessa doença tem maior risco de lesões.

Jones, porém, superou os obstáculos físicos e agora vive grande fase. "Digamos que meu corpo não tenha sido feito para ser de atleta, mas para mim isso não significa que eu não possa ser. Até um Rolls Royce é construído a partir do nada", comparou.

Para garantir vaga no Aberto da Austrália, Fran Jones derrotou a chinesa Lu Jia-jing, uma atleta mais velha do que ela (31 anos) e que ocupa uma posição melhor no ranking (número 200). Nascida em Leeds, Fran Jones é a número 241 do mundo. Ela também eliminou a romena Monica Niculescu (144ª da WTA, ex-top 30) e a croata Jana Fett (209ª).

O qualificatório do Aberto da Austrália foi transferido para Dubai por causa de restrições sanitárias. O governo australiano determinou uma quarentena para quem entrar no país. Por isso, quem garantir poderá viajar ao país na semana que vem.