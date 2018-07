Tenista croata de 16 anos vai às quartas em Istambul

A tenista croata Ana Konjuh, de apenas 16 anos, garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Istambul, nesta quinta-feira, ao surpreender mais uma adversária. Depois de ter eliminado a eslovaca Magdalena Rybarikova, quinta cabeça de chave, superou a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4.

Vencedora de dois títulos juvenis de Grand Slam no ano passado, Konjuh assim já garantiu o seu melhor resultado no circuito profissional da WTA e terá como próxima adversária na Turquia a ucraniana Elina Svitolina. Talento precoce, a croata ocupa atualmente a 139ª posição do ranking mundial.

Já no grupo das favoritas ao título, a italiana Roberta Vinci confirmou a sua condição de segunda cabeça de chave para ir às quartas de final. Ela avançou ao contar com a desistência da romena Alexandra Dulgheru quando vencia o segundo set por 4/1, depois de ter fechado a primeira parcial em 6/3.

A próxima rival de Vinci será a japonesa Kurumi Nara, que superou a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 6/2.

Já a adversária da dinamarquesa Caroline Wozniacki, cabeça de chave número 1, nas quartas de final será a checa Karolina Pliskova, que nesta quinta derrotou a israelense Shahar Peer por 6/2 e 7/5.

BASTAD

Dois confrontos das quartas de final do Torneio de Bastad, na Suécia, também foram definidos nesta quinta-feira. Em um deles, a alemã Mona Barthel enfrentará a estoniana Kaia Kanepi. A primeira delas se garantiu na luta por uma vaga na semifinal ao bater a canadense Gabriela Dabrowski por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/4. Já a jogadora da Estônia venceu a holandesa Richel Hogenkamp por 6/3 e 6/1.

Outro confronto determinado nesta quinta irá reunir Silvia Soler-Espinosa e Alexandra Panova. A espanhola passou pela alemã Julia Goerges por 2 sets a 1, com 4/6, 6/1 e 6/3, enquanto a tenista russa derrotou a norte-americana Grace Min por 6/2 e 6/4.