Tenista croata de 18 anos massacra e elimina Andy Murray em Dubai

O britânico Andy Murray foi eliminado de forma surpreendente no Torneio de Dubai, ATP 500 disputado sob piso rápido nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, o número 3 do mundo caiu nas quartas de final ao ser massacrado pelo croata Borna Coric, 84º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 19 minutos.

Derrotado na última rodada do qualifying, Coric entrou na chave do Torneio de Dubai como lucky-loser e agora avançou às semifinais. Em busca de uma vaga na decisão, o tenista croata vai enfrentar o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o francês Richard Gasquet, que duelarão ainda nesta quinta-feira.

Com apenas 18 anos, Coric já havia conseguido outra vitória expressiva nesse começo de carreira. Em outubro de 2014, quando só tinha 17 anos, o croata causou surpresa ao derrotar o espanhol Rafael Nadal no Torneio da Basileia.

Agora, ele bateu Murray, num triunfo que deve tirar o britânico da terceira colocação no ranking, assumida na última segunda-feira, pois ele está sob risco de ser ultrapassado pelo espanhol Rafael Nadal, que participa nesta semana do Torneio de Buenos Aires, e pelo japonês Kei Nishikori, que disputa o Torneio de Acapulco.

Antes do duelo desta quinta-feira, Murray e Coric haviam se enfrentado na Copa Davis de 2013, com fácil triunfo do britânico por 3 sets a 0 (6/3, 6/0 e 6/3). Dessa vez, porém, foi o croata quem controlou o duelo. Sem ter o seu saque ameaçado, Coric converteu quatro de oito break points, sendo três no primeiro set, para superar Murray, causando uma das grandes surpresas do circuito da ATP em 2015.