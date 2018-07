Tenista é suspenso por cinco anos por combinação de resultado

LONDRES - O tenista espanhol Guillermo Olaso foi suspenso nesta segunda-feira pelo período de cinco anos por ter manipulado resultado de um jogo do qual participou, em 2010. O jogador, atual número 236 do ranking, terá ainda que pagar multa de US$ 25 mil.

A punição foi anunciada pela The Tennis Integrity Unit (TIU), entidade que preza pela integridade no tênis. Não foi revelado em qual jogo houve a irregularidade. A TIU explicou apenas que o atleta infringiu dois artigos do Programa Anticorrupção no Tênis (UTACP, na sigla em inglês).

Ele teria sido cooptado por apostadores russos para se envolver em resultados armados. Olaso, contudo, nega ter participado das partidas manipuladas e avisou que deve apelar à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A TIU explicou que o tenista poderá ter a suspensão reduzida em 18 meses caso pague a multa e participe de programas anticorrupção.