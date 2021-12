Tenista francês testa positivo pela terceira vez para covid-19 e se enfurece

O tenista francês Benoit Paire anunciou na última quinta-feira, em sua conta no Twitter, que testou novamente positivo para a covid-19, o que coloca em dúvida a sua participação no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começa no próximo dia 17 de janeiro.

Conhecido por seus ataques de fúria em quadra, Paire não segurou a língua ao avisar seus seguidores. "Olá, meu nome é Benoit Paire e pela 250.ª vez estou positivo para a Covid! Francamente, eu não suporto a m... da Covid!"

O atual 46.º do ranking da ATP já havia testado positivo durante o US Open de 2020, que o levou a uma quarentena forçada de vários dias em Nova York, nos Estados Unidos. Algumas semanas depois, no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, testou positivo novamente.

"Como estou? Por causa da Covid, estou com o nariz escorrendo. Mas por causa de todas essas quarentenas que passei em uma sala do outro lado do mundo, não me sinto muito bem na minha cabeça", escreveu o tenista de 32 anos.

"O ano passado foi difícil e este começa da mesma forma", acrescentou, antes de questionar as autoridades do tênis. "Só mais uma coisa: Estou 100% a favor da vacina, mas vamos viver como antes da Covid. Caso contrário, não vejo sentido. E em segundo lugar, como a ATP defende jogadores no meu caso?", finalizou.