Tenista francesa surpreende Julia Goerges em Paris Depois da boa campanha no Aberto da Austrália, quando foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Na Li, que acabou sendo a vice-campeã - o título ficou com a bielo-russa Victoria Azarenka -, a tenista alemã Julia Goerges decepcionou na estreia do Torneio de Paris, nesta terça-feira, na França. Número 19 do mundo, ela foi eliminada pela jovem francesa Kristina Mladenovic, que ocupa apenas a 87ª posição no ranking.