Tenista húngara fatura título do Torneio de Monterrey

MONTERREY - A tenista húngara Timea Babos conquistou o Torneio de Monterrey ao vencer a romena Alexandra Cadantu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em confronto encerrado no final da noite de domingo, no México. Ela festejou o feito após ter sido semifinalista em Bogotá na semana passada.

Babos, de apenas 18 anos, faturou o seu primeiro título no circuito da WTA depois de ter eliminado a italiana Sara Errani, segunda cabeça de chave, nas semifinais, enquanto Cadantu ficou com o vice-campeonato após superar a húngara Greta Arn no outro duelo que valeu vaga na decisão.

O título deste domingo também fez Babos dar um grande salto no ranking mundial da WTA, atualizado nesta segunda-feira. Ela pulou da 107.ª posição para a 68.ª, ficando apenas três postos atrás da tenista número 1 da Hungria, Greta Arn.