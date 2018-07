Tenista italiana Roberta Vinci anuncia que se aposentará em maio

Ex-finalista do US Open, a tenista italiana Roberta Vinci anunciou nesta quinta-feira que vai abandonar as quadras em maio do próximo ano. A atual número 117 do mundo vai se aposentar após disputar o Torneio de Roma, na segunda metade do maio, diante de seus torcedores.

Vinci revelou que a decisão foi tomada na metade deste ano, após sofrer com seguidas lesões. Os problemas físicos custaram vitórias e derrubaram a tenista no ranking da WTA. Ela começou o ano na 18ª colocação. No ano passado, chegou a figurar na sétima posição da lista.

Sem maiores pretensões nesta sua reta final no circuito, a italiana afirmou que pretende disputar o qualifying do Aberto da Austrália apenas para manter a forma física e técnica, visando o Torneio de Roma.

Aos 34 anos, Vinci faturou dez títulos profissionais na carreira. Mas ela ficou mais famosa por ter derrotada a norte-americana Serena Williams na semifinal do US Open de 2010. Na decisão, acabou sendo derrotada pela compatriota Flavia Pennetta.

Vinci se destacou mais nas duplas. Chegou ao topo do ranking e fechou o Grand Slam, com os quatro títulos nos torneios mais tradicionais do circuito, ao lado da compatriota Sara Errani.