Tenista Luisa Stefani ganha prêmio de melhor ponto do ano nas duplas

Um dos principais destaques do esporte brasileiro em 2021, a tenista Luisa Stefani segue brilhando no circuito mesmo ainda se recuperando de lesão. A medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio ganhou a premiação de melhor ponto do ano nas duplas na temporada da WTA, a entidade que organiza o circuito feminino. A eleição foi feita por votação dos fãs da internet.

O ponto vencedor foi conquistado por Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, sua parceria na segunda metade do ano, na semifinal do WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos, no início de agosto. O ponto ajudou Luisa a alcançar a primeira de três finais consecutivas que fez no circuito, no embalo do bronze olímpico.

Leia Também Santos e São Paulo decidem a Ladies Cup, que testa novo modelo de transmissões no futebol feminino

"Muito legal essa premiação. Foi um ótimo ponto. Fico feliz que a galera tenha votado em nossa dupla e saber que tenho muitos fãs", comentou a atual número dez do mundo no ranking de duplas.

Em grande fase, Luisa alcançou a semifinal do US Open, após a série de três finais seguidas, com um título e dois vice-campeonatos. No Grand Slam, sofreu grave lesão no joelho direito e precisou abandonar o torneio. Na sequência passou por cirurgia. Seu retorno aos torneios está previsto para maio de 2022.