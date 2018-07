Tenista português substitui austríaco no torneio em SP O tenista português Gastão Elias foi chamado para substituir o contundido austríaco Andreas Haider-Maurer na disputa do ATP Challenger Tour Finals, que começa na próxima terça-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O torneio reúne os sete atletas que tiveram melhor performance na temporada em competições da série challenger (nível mais baixo do circuito profissional), além do brasileiro Thomaz Bellucci como convidado.