Tenista sérvio é suspenso por não fazer teste antidoping

Troicki foi punido por ter se recusado a ceder uma amostra de sangue para o teste antidoping durante a competição disputada em Mônaco. O sérvio cedeu amostra de urina, mas rejeitou doar a amostra sanguínea "por não estar se sentindo bem naquele dia", informou a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Ao rejeitar cooperar com o teste, o tenista infringiu o artigo 2.3 do Regulamento Antidoping do Tênis, que é sancionado pela ITF, ATP e WTA. A ITF recusou a justificativa de Troicki, considerada insuficiente, e o condenou a ficar afastado das quadras por um ano e meio.

Além disso, o sérvio teve cassado o resultado obtido no Masters, os pontos no ranking e a premiação em dinheiro. Na ocasião, Troicki foi eliminado logo na estreia, ao ser derrotado pelo finlandês Jarkko Nieminen. Dono de apenas um título de nível ATP e ex-número 12 do ranking, o tenista da Sérvia poderá recorrer da decisão da ITF.