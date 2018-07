Tenista suíça sobe 24 posições no ranking e se aproxima de Bia Haddad

Dando saltos no ranking nas últimas semanas, a suíça Belinda Bencic ganhou mais 24 posições na lista da WTA, nesta segunda-feira. Em um momento do ano em que a maior parte das tenistas está em férias ou em período de pré-temporada, a ex-Top 10 subiu para o 74º posto, aproximando-se da brasileira Beatriz Haddad Maia.

Por conta de seguidos problemas físicos, Bencic chegou a figurar na 318ª posição do ranking, no início de novembro. Mas, disputando torneios menores, em razão do fim da temporada da WTA, ela conseguiu dar saltos frequentes no ranking. Assim, galgou quase 250 colocações no último mês.

A última subida se deve ao triunfo no ITF de US$ 100 mil de Dubai. Ela conquistou o título no sábado. Os torneios ITF estão abaixo do nível WTA e são organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) e são intermediários entre Futures e WTA International.

No 74º posto, Bencic se aproximou de Bia Haddad, atual 71ª colocada do ranking. A suíça deve passar a brasileira nas primeiras semanas de 2018. Com apenas 20 anos, ela é reconhecida como uma das promessas do circuito. Em fevereiro de 2016, chegou a ocupar o sétimo lugar do ranking.