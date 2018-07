Tenistas austríacos fazem a final do Torneio de Viena

Cabeça de chave número 1 e atual campeão do torneio, Melzer confirmou o favoritismo na semifinal deste sábado e derrotou o espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Assim, poderá defender seu título neste domingo.

Haider-Maurer, por sua vez, entra na final como azarão. Mas já conseguiu fazer a melhor campanha de sua carreira, após ter derrotado na semifinal deste sábado o alemão Michael Berrer por 2 a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/3.

A final do Torneio de Viena não reunia dois tenistas austríacos desde 1988, quando Horst Skoff derrotou Thomas Muster. "É ótimo para o tênis da Áustria ter uma decisão como essa", comemorou Melzer, que ocupa o 12º lugar no ranking mundial.

Número 157 do mundo, Haider-Maurer teve uma trajetória curiosa em Viena. Eliminado no qualifying, ele só entrou no torneio por causa da desistência do letão Ernests Gulbis. Depois, foi desbancando favoritos até a final. "É inacreditável", admitiu.