Tenistas brasileiras são eliminadas na estreia no WTA de Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Assim como aconteceu na semana passada no Rio Open, as brasileiras Bia Haddad Maia e Gabriela Cé foram eliminadas nesta segunda-feira logo na estreia do Torneio de Florianópolis, competição da série WTA International e disputado nas quadras montadas na Federação Catarinense de Tênis. Elas se juntam a Maria Fernanda Alves, eliminada ainda na primeira rodada do qualifying, no último sábado.

Treinada por Larri Passos, que foi o técnico de Gustavo Kuerten por muito tempo, Bia Haddad não conseguiu se impor diante a argentina Paula Ormaechea. A cabeça de chave número 8 precisou de 1 hora e 22 minutos para derrotar a brasileira por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Um pouco mais cedo, Gabriela Cé (convidada da organização) também não ofereceu resistência à romena Alexandra Cadantu, sexta pré-classificada, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Quem estreou nesta segunda em Florianópolis foi a principal favorita ao título. Atual número 15 do ranking mundial da WTA, a espanhola Carla Suárez Navarro venceu com facilidade a húngara Timea Babos com um duplo 6/2, em 1 hora e 7 minutos.