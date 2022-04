Tenistas brasileiros se classificam para chave principal do Roland Garros Júnior

Dois jovens tenistas representarão o Brasil no torneio júnior de Roland Garros. João Fonseca e Olivia Carneiro, ambos com 15 anos, sagraram-se campeões no Wild Card Series do torneio, disputado no Rio de Janeiro, e conquistaram as vagas para a chave principal, que será disputado durante o mês de junho, em Paris.

As finais foram disputadas neste domingo, João Fonseca derrotou Pedro Rodrigues por 2 sets a 0, com parciais 6/1 e 7/5. "Já jogo com Pedro há muito tempo. Tive momentos delicados na partida, mas soube lidar com a pressão de estar atrás. Foi um torneio em que estive em boa forma e estou muito feliz por conquistar esse acesso. Um dos torneios mais marcantes", afirmou o jovem, que é o brasileiro mais bem ranqueado da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

Atualmente na 91ª posição, ainda sem contabilizar a conquista deste domingo, João Fonseca é uma das promessas brasileiras para a categoria no futuro. É também o líder do ranking infanto-juvenil para até 16 anos da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Invicto em 2022, o jovem tenista, natural do Rio de Janeiro, já conta com 209 jogos disputado ao longo de sua carreira, com 146 vitórias no período. Em torneio da ITF realizado na República Dominicana em março, o brasileiro alcançou as semifinais.

Também em 2 sets a 0, Olivia derrotou Stephany Lima em um duelo acirrado, decidido com parciais de 6/4 e 6/3. "Estou muito feliz. Me preparei demais para isso. Me preparei em busca da realização de um sonho. Conquistei! E agora é me preparar mais ainda. Foram jogos difíceis e soube lidar com a pressão e com as características diferentes das minhas oponentes", afirmou a campeã, que agora se prepara para a disputa em Paris.

Natural de São Paulo, Olivia já disputou 188 jogos em sua carreira, com 138 vitórias - 73,4% de aproveitamento. No último ano, conquistou seu primeiro torneio da ITF na cidade de Gaspar, Santa Catarina. Atualmente, se encontra na 368ª posição do ranking de Juniores da Federação, mas subirá algumas posições após seu título.

A chave principal do Roland Garros Junior será disputada entre 29 de maio e 5 de junho deste ano, nas históricas quadras de saibro de Paris.