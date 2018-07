Tenistas da França dominam e colocam três representantes na semi em Estrasburgo

A primeira francesa a se classificar nem precisou entrar em quadra. Caroline Garcia contou com a desistência da australiana Samantha Stosur por causa de uma lesão no punho direito. A sua rival será a experiente Virginie Razzano, que passou pela russa Elena Vesnina, cabeça de chave número 7, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos.

No outro lado da chave, Kristina Mladenovic garantiu a terceira francesa na semifinal ao ganhar da russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A sua adversária será a única de fora da França a avançar. Mirjana Lucic-Baroni impediu o amplo domínio francês em Estrasburgo ao bater Pauline Parmentier por fáceis 6/0 e 6/1 em 47 minutos.

ALEMANHA - Em outra competição de preparação para Roland Garros, o Torneio de Nuremberg teve a quinta-feira atrapalhada pela chuva. A rodada de quartas de final não foi completada - a colombiana Mariana Duque Mariño enfrentará a norte-americana Varvara Lepchenko logo pela manhã. Mais tarde, pelas semifinais, quem ganhar jogará contra a alemã Annika Beck, algoz da brasileira Teliana Pereira na estreia, que bateu a compatriota Anna-Lenna Friedsam por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (8/6), 2/6 e 6/2.

Na outra chave, a anfitriã Julia Goerges não precisou entrar em quadra por causa da desistência da ucraniana Lesia Tsurenko, que alegou uma lesão na coxa esquerda. Sua rival será a holandesa Kiki Bertens, que vencia a norte-americana Irina Falconi por 6/1 e 0/1 quando a adversária sentiu uma contusão no tornozelo direito e abandonou o jogo.