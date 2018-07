Tenistas do Brasil perdem da Argentina por 2 a 1 e estão eliminadas da Fed Cup

Depois de três temporadas seguidas chegando à final do Zonal Americano da Fed Cup - vencendo uma delas -, as tenistas do Brasil falharam desta vez. Nesta sexta-feira, a equipe nacional se despediu ainda na fase de grupos da edição de 2016 ao ser derrotada pela Argentina por 2 a 1, na terceira e última rodada do Grupo B. Assim, as argentinas lutarão por vaga na repescagem para o Grupo Mundial II, a segunda divisão do torneio.

No saibro de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o dia começou difícil pelo atraso de mais de duas horas por causa da chuva. No primeiro confronto, Nadia Podoroska, de apenas 18 anos, surpreendeu a brasileira Bia Haddad e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 51 minutos.

Na sequência, Teliana Pereira confirmou a sua condição de Top 50 do ranking mundial da WTA e aplicou uma "bicicleta" - duplo 6/0 - em Maria Irigoyen em pouco mais de 1 hora e 10 minutos de jogo - só o primeiro set teve 25 minutos de duração.

A definição ficou para as duplas e o capitão Fernando Roese apostou em Bia Haddad e Paula Gonçalves, que já têm título de WTA juntas e venceram rivais do Peru e do Equador nos últimos dois dias. Mas a dupla nacional foi surpreendida por Maria Irigoyen e Catalina Pella, que marcaram duplo 6/3 e classificaram a Argentina para a final do Zonal Americano.