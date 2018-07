Tenistas espanhóis dominam as semifinais em Gstaad

Cabeça de chave número 1 do torneio suíço, Almagro venceu nesta sexta-feira o também espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Assim, ele se classificou para enfrentar Verdasco, que passou para a semifinal com a vitória sobre o francês Julien Benneteau por 6/4, 5/7 e 6/1.

O outro semifinalista espanhol desbancou o favorito suíço Stanilas Wawrinka, que era o cabeça de chave número 2 do torneio. Agora, após a vitória por 6/3 e 6/2 nesta sexta-feira, Granollers irá enfrentar Youzhny, que ganhou nas quartas de final do austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/4, 5/7 e 6/4.

UMAG - No Torneio de Umag, na Croácia, o tênis espanhol foi representado por Juan Carlos Ferrero, que também garantiu vaga na semifinal. Embalado pelo título em Stuttgart, conquistado há duas semanas, ele ganhou nesta sexta-feira do argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5).

Agora, Ferrero jogará contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que bateu o espanhol Albert Ramos por 6/3 e 7/5. Na outra semifinal em Umag, o croata Marin Cilic, que venceu o italiano Andreas Seppi por 6/1 e 6/3, enfrentará o italiano Fabio Fognini, que bateu o seu compatriota Potito Starace por 3/6, 6/3 e 6/1.