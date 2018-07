Tenistas espanhóis vencem semis e decidem o título do ATP 250 de Winston-Salem

A decisão do ATP 250 de Winston-Salem, disputado em quadras duras nos Estados Unidos e último torneio antes do US Open - último Grand Slam da temporada, que começará nesta segunda-feira em Nova York -, será toda espanhola. Nesta sexta-feira, Roberto Bautista Agut e Pablo Carreño Busta venceram com dificuldades e lutarão pelo título neste sábado.

O primeiro a se garantir na final foi Roberto Bautista Agut, que derrotou o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 6/7 (2/7) e 6/2. Esta será a sua nona decisão na carreira profissional e a terceira na temporada de 2016. Tentará manter os 100% de aproveitamento, pois já ganhou em Auckland, na Nova Zelândia, e em Sofia, na Bulgária.

Número 17 do ranking da ATP, Roberto Bautista Agut terá pela frente o seu compatriota, que está atualmente na 49.ª colocação. Nesta sexta-feira, Pablo Carreño Busta bateu o australiano John Millman, que havia eliminado o francês Richard Gasquet na fase anterior, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). No único duelo entre os dois, Bautista Agut venceu em cinco sets no US Open do ano passado.