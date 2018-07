Tenistas nascidas no século 21 avançam à final do Torneio de Moscou

A primeira edição do Torneio de Moscou de nível International será decidido por duas tenistas nascidas no século 21. Neste sábado, a russa Anastasia Potapova e a sérvia Olga Danilovic, ambas com 17 anos completados em 2018, avançaram nas semifinais e agora duelarão pelo título do evento realizado em quadras de saibro.

Número 187 do mundo, Danilovic entrou na chave como lucky loser e eliminou neste sábado a terceira cabeça de chave, sendo que na sexta-feira ela havia derrotado a alemã Julia Görges, a décima colocada no ranking da WTA. Dessa vez, neste sábado, passou pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a 42ª colocada no ranking, por 6/2, 5/7 e 7/5.

Convidada da organização, Potapova é apenas a número 204 do mundo. E neste sábado liderava o seu duelo com a eslovena Tamara Zidansek por 3/6, 6/4 e 5/2 quando a rival, a 90ª colocada no ranking, abandonou a quadra. Agora, então, fará um duelo inédito e de adolescentes com Danilovic pelo título do Torneio de Moscou.

NA CHINA

Com uma chave composta por 19 estrangeiras e 13 chinesas, as locais se deram melhor e vão decidir o Torneio de Nanchang no domingo. A final será entre as chinesas Saisai Zheng (112ª), que fez 6/3, 1/6 e 6/2 na compatriota Lin Zhu, e Qiang Wang (78ª), que bateu a polonesa Magda Linette por 7/5 e 6/2.